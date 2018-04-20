Twitter запретил «Лаборатории Касперского» размещать рекламу в соцсети

Twitter запретил официальным аккаунтам «Лаборатории Касперского» публиковать рекламу в социальной сети. Это следует из открытого письма главы и основателя компании Евгения Касперского руководству американской компании, сообщает ТАСС . По его словам, сервис прислал письмо «Лаборатории», где утверждалось, что компания «работает по бизнес-модели, которая не соответствует стандартам приемлемой рекламы».

«В конце января Twitter неожиданно уведомил нас о запрете на рекламу с наших официальных аккаунтов, где мы анонсируем посты с наших блогов по кибербезопасности (в том числе Securelist и Kaspersky Daily) и рассказываем пользователям о новых киберугрозах и методах борьбы с ними», — написал Касперский.

По словам Касперского, антивирусная компания направила официальное обращение в Twitter, однако более чем через два месяца американская компания прислала ответ «с тем же текстом».

В открытом письме к главе Twitter Джеку Дорси Касперский назвал это «политической цензурой».

В связи с этими событиями «Лаборатория Касперского» отказалась от размещения рекламы в сервисе микроблогов в этом году.

Средства, которые могли быть потрачены на рекламу, будут направлены в фонд Electronic Frontier Foundation, который занимается борьбой за свободу слова в интернете.