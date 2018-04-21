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Twitter против «Лаборатории Касперского»? Соцсеть запретила рекламу российской компании
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Twitter против «Лаборатории Касперского»? Соцсеть запретила рекламу российской компании 

BFM.RU 1 час назад
Фото: BFM.RU
Сервис Twitter запретил российской компании размещать свои баннеры на ее площадке, потому что, «ее бизнес-модель противоречит методам рекламы в Twitter». Также соцсеть сослалась на заявления США о том, что фирма имеет связи с российскими спецслужбами. Как заявил сам Евгений Касперский в своем обращении к руководству Twitter, запрет является необоснованным. Чем объясняется решение соцсети, рассказал сооснователь «Битрикс 24» Сергей Рыжиков:
Сергей Рыжиков гендиректор компании «1С-Битрикс» «Лаборатория Касперского» предоставила все продвигаемые ею твитты. Они относились к обычной практике IT-компаний. Информация о заражениях и способах лечения, бесплатные утилиты, в общем, ничего криминального. Объявленная мера со стороны Twitter, на мой взгляд, совершенно политическая и во многом принята под давлением. Нам не очень отсюда видно, но внутри США огромное давление оказывается на IT-компании: последняя история чего стоит только с Facebook и вот сейчас Twitter отличился. Собственно компании американские нуждаются в каких-то знаках для правительства, что они слышат и участвуют в мероприятиях».
Ранее Twitter запретил размещать рекламные посты аккаунтам телеканала RT и издания Sputnik. В Twitter пояснили, что решение было принято на основе выводов американского разведывательного сообщества. Там посчитали, что оба российских агентства пытались влиять на американские президентские выборы в 2016 году.
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