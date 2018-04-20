Ещё
Страшные опасности приложений для знакомств
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Ответ США на "ракету Путина", требование Латвии и другие события дня
Ответ США на "ракету Путина", требование Латвии и другие события дня

Страшные опасности приложений для знакомств 

News.ru 1 час назад
Большинство мобильных сервисов для знакомств собирают данные пользователя и распространяют их в интернете. Об этом сообщили эксперты «Лаборатории Касперского» по итогам тщательного анализа подобных приложений.
News.ru: последние новости
Рыльце в пушку: сайт Роскомнадзора собирает данные о пользователях Telegram обошел блокировки Роскомнадзора Google создаёт собственный аналог iMessage
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Безопасность России оказалась под угрозой243
США предложили лишить российского золота454
США уничтожили суперброневики наемников из РФ97
Асад принял решение после атаки по Сирии144
Россия направила ноту Британии37
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение