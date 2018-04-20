Китайский миелофон сможет прочесть ваши эмоции

Huawei планирует изменить то, как люди общаются со своими виртуальными голосовыми ассистентами. Китайская компания планирует сделать это общение более эмоционально интерактивным, передает CNBC.

На данный момент виртуальные голосовые помощники выполняют функциональную роль, предоставляя информацию по запросу или выполняя небольшие задания. Компания Huawei работает над созданием виртуального помощника, который мог бы различать человеческие эмоции для лучшего взаимодействия с пользователем.

«Мы хотим обеспечить эмоциональное взаимодействие», — комментирует вице-президент по разработке программного обеспечения компании. Huawei запустила собственный голосовой помощник в 2013 году и надеется в ближайшем будущем выпустить версию с искусственным интеллектом, понимающим эмоции. Huawei заявляет, что ежедневно в Китае 110 млн человек пользуются голосовыми помощниками.

«Мы считаем, что в будущем всем нашим пользователям захочется взаимодействовать с системой эмоционально. Это направление, которое мы рассматриваем в долгосрочной перспективе», — заявили представители компании.

По словам директора по управлению продуктами искусственного интеллекта в Huawei Джеймса Лу, новая технология позволит в идеале поддерживать разговор с пользователем как можно дольше, чтобы тот не чувствовал себя одиноким.

Но для того, чтобы помощник был эффективным, ПО должно быть очень точным. Например, если пользователь не в настроении, а виртуальный помощник включит музыку слишком громко, это может заставить человека чувствовать себя еще хуже.

Китайский вендор относится к теме ИИ очень серьезно. Недавно Huawei опубликовала манифест «Мобильный ИИ: более интеллектуальный на устройстве и более эффективный в облачной среде» — о том, почему ИИ в смартфонах очень важен и каким именно он должен быть.

В документе говорится, что с учетом мощного массива функций с поддержкой искусственного интеллекта взаимодействие между пользователями и их мобильными устройствами станет более естественным и более эффективным во всех сценариях взаимодействия.

Научившись глубоко понимать пользователей, мобильные устройства станут для них активными помощниками: благодаря эффективному сбору, анализу и интеграции информации о пользователе и предоставлению ему соответствующих услуг телефон станет повсеместным мобильным «ангелом», помогающим пользователю в любой мыслимой ситуации в жизни.

Однако вместе с тем, не стоит забывать, что технологии в Поднебесной могут быть использованы не только для эффективного взаимодействия человека и машины, но и для слежки и идентификации граждан со стороны различных надзорных органов. Пока Китай стремится доминировать в области развития технологий распознавания лиц.

Страна строит крупнейшую в мире сеть камер наблюдения — в настоящий момент работают уже 140 млн, а в течение следующих трех лет планируется ввести в эксплуатацию еще 400 млн камер.

Многие из этих камер будут обладать функциями распознавания лиц.