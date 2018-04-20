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Силовики и чиновники ринулись за доступом к обходу блокировок
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Силовики и чиновники ринулись за доступом к обходу блокировок 

Lenta.ru 39 минут назад
Фото: Lenta.ru
Государственные предприятия, банки и органы власти объявили тендеры на аренду частных VPN-каналов для защиты интернет-связи, пишет «Znak.com».
Журналисты ресурса изучили сайт госзакупок и обратили внимание на усилившийся интерес государственных структур к виртуальным частным сетям. Сервисами захотели воспользоваться Росгвардия, Пенсионный фонд России, Русгидро. ГУ МВД России по Ростовской области планирует потратить на аренду каналов для передачи данных 37 миллионов рублей.
В доступе к VPN заинтересован и Россельхозбанк, которым руководит сын главы Совбеза Дмитрий Патрушев. За услуги по организации и обслуживанию VPN-каналов белгородский филиал банка готов заплатить около 10 миллионов рублей.
Судя по тендерам, на VPN-каналы переходят ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения в РФ», управление лесами Ленинградской области, центральные районные больницы в нескольких регионах России. Арендовать VPN намерены муниципальные центры по ГО и ЧС, а также петербургский ГУП «ТЭК СПб» (ГУП потратил на закупку около миллиона рублей — прим. «Ленты.ру»).
Петербургский метрополитен начал оснащение VPN-каналами санатория «Балтийский берег», отмечает «Фонтанка». Подземка уже заключила контракт на 246 тысяч рублей с местной компанией. В документации тендера говорится, что частная сеть необходима для обмена информацией между объектами метрополитена, а также для комфорта отдыхающих в части расширения возможностей доступа в интернет.
Начиная с 16 апреля Роскомнадзор заблокировал миллионы IP-адресов в поисках каналов, которые позволяют мессенджеру Telegram оставаться доступным в России. Кроме того, надзорное ведомство блокирует VPN и прокси-серверы, через которые можно обходить блокировку сайтов, попавших в черный список регулятора. 20 апреля сообщалось об ограничении доступа к 18 VPN и прокси.
Основатель мессенджера Павел Дуров, отказавшийся предоставлять ФСБ алгоритмы расшифровки переписки пользователей Telegram, объявил, что готов потратить миллионы на спонсирование сервисов, которые позволяют обходить блокировки.
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