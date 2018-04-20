Google разработает аналог формату SMS

Компания Google разработала новый формат обмена сообщениями, который в будущем сможет заменить SMS.

Google активно занимается развитием нового сервиса Rich Communication Services (RCS). Он получит название Chat в рамках официального релиза. Прежний мессенджер Allo так и не получил поддержки пользователей, поэтому было принято решение приостановить инвестиции в данное приложение.

Новый Chat сможет отправлять не только сообщения. В нем также будет можно создавать групповые чаты, осуществлять видеозвонки, обмениваться фото и видео. Уже 55 операторов связи по всему миру согласились поддержать дальнейшую разработку проекта.

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