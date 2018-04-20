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В Facebook нашли интернет‐рынок хакеров. Они продавали ворованные кредитки
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В Facebook нашли интернет‐рынок хакеров. Они продавали ворованные кредитки 

360tv.ru 58 минут назад
Фото: 360tv.ru
Хакеры используют сотни групп на Facebook, чтобы рекламировать украденные с кредитных карт данные, а также логины для взлома аккаунтов пользователей Amazon и PayPal, полученных в результате кибератак. К такому выводу пришел исследователь безопасности Брайан Кребс из США, изучающий информацию, опубликованную в соцсети.
Хакерские группы
Исследователь выявил 120 сообществ, в которые входили более 300 тысяч участников. Все они, по его мнению, посвящены мошенничеству, хакерству и отмыванию денег — деятельности, обычно связанной с «темной сетью». В частности, в сообщениях говорилось о «кардинге» — мошенничестве с кредитными картами, аферах по возврату налогов, поглощении счетов и DDoS-атаках. Каждая из них просуществовала около двух лет, хотя некоторые были активны почти десятилетие, сообщила The Times.
Большая часть групп занималась продажей ворованных данных с дебетовых и кредитных карт. На втором месте оказалось предоставление доступа к аккаунтам пользователей Amazon, Netflix и PayPal. Большинство этих сообществ оказались закрытыми, добавил Кребс, то есть чтобы в них вступить, нужно было получать одобрение модераторов. Однако некоторые были общедоступными.
Реакция Facebook и расследование
Кребс анонимно сообщил представителям соцсети, что группы занимаются противоправной деятельностью. В Facebook ему ответили, что члены сообществ не нарушали правила публикации. Группы закрыли лишь после того, как Кребс обратился в соцсеть официально, как специалист по безопасности.
The Times удалось выяснить, что некоторые сообщества продолжают работать. Например, участники одного из них рекламировал мошеннические веб-сайты для кражи персональных данных, которые можно использовать для похищения средств британских вкладчиков или для афер с Налоговой службой.
Общественные стандарты Facebook запрещают продвижение или продажу незаконных товаров или услуг. После сообщения о нарушении в компании заявили, что все хакерские группы будут удалены. «По мере совершенствования технологий мы продолжим внимательно изучать другие способы использования автоматизации», — добавил представитель соцсети.
Представители американского парламента заявили, что расследуют деятельность этих групп в соцсети. Председатель специального комитета по внутренним делам Палаты общин Великобритании Иветт Купер также сообщила, что они рассмотрят вопрос в рамках своего расследования онлайн-преступности и кибербезопасности.
«Это еще более тревожное доказательство того, что социальные медиа-компании, подобные Facebook, недостаточно занимаются вопросами незаконной деятельностью на своих платформах», — сказала она.
Скандалы вокруг соцсети
Ранее Facebook подвергался критике за размещение террористического контента и работу форумов для педофилов. По мнению критиков, для выявления постов с информацией о незаконных действиях администрации соцсети необходимо использовать те же инструменты искусственного интеллекта, которые она использует, чтобы находить педофилов.
Но самый большой скандал вокруг соцсети, связанный с безопасностью, разразился в марте этого года. В прессу просочилась информация о получении личных данных 87 миллионов пользователей Facebook компанией Cambridge Analytica, которая смогла обойти требования приватности Facebook.
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