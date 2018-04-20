Самое обсуждаемое в Интернете: угроза блокировки Facebook и растоптанный айпэд депутата

На этой неделе пользователи шути над Роскомнадзором , обсуждали угрозу блокировки Facebook, запрет «Кофемании» кормить грудью ребенка и ярославского депутата, который растоптал свой айпэд.

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Шутки про Роскомнадзор

Блокировка мессенджер Telegram вторую неделю вызывает волну негодований пользователей. После того, как 16 апреля Роскомнадзор стал рассылать требования провайдерам о блокировки мессенджера, начались сбои в работе многих российских сайтов, а также пострадали сервисы Amazon Google . Пользователи соцсетей стали шутить над беспомощностью ведомства, так как мессенджер по-прежнему доступен через прокси-серверы и VPN, а также у тех, кто даже не пытался использовать анонимайзеры. В частности, российские интернет-пользователи переименовали Роскомнадзор в «Роскомпозор» в Google Maps, указав в графе время работы — «закрыто навсегда», а в Санкт-Петербурге появилось граффити о блокировке мессенджера.

Основатель Telegram Павел Дуров тоже ведет сетевую войну с Роскомнадзором. На этой неделе он представил стикеры Resistance Dog с символом «Цифрового сопротивления» и снова сфотографировался с голым торсом, написав, что его любимый фильм «300 спартанцев», намекая на то, что готов принять любой вызов.

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Угроза блокировки Facebook

Вслед за блокировкой мессенджера Telegram Роскомнадзор сообщил, что до конца 2018 года под удар может попасть социальная сеть Facebook. Глава Роскомнадзора Александр Жаров отметил, что ведомство планирует проверить, насколько соцсеть соответствует требованиям законодательства. При этом, он отметил, что в случае нарушения может встать вопрос о блокировке Facebook. Реакция пользователей соцсетей не заставила себя ждать: в Twitter стали шутить, что после блокировки Telegram и Facebook «айфон» перестанет так быстро разряжаться, придумали новую социальную сеть «фистаграм», предсказали «железный занавес» и назвали это «скатыванием в Северную Корею ».

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Растоптать айпэд

Пользователей Facebook возмутила акция ярославского депутата от «Единой России» Дмитрия Петровского , который выложил в социальную сеть видео, как он топчет айпэд в ответ на американские санкции. В комментариях к посту ему тут же напомнили, что Facebook — это американская соцсеть, и ему стоит из нее удалиться. Также в комментариях пользователи посоветовали разбить витрину в «Макдональдсе» , скормить русским свиньям тонну бургеров и отказаться от американского оборудования и лекарств.

Michail Abramovich Отдал бы лучше ребёнку сироте, для него это был бы большой подарок. Ему, наверное, пофиг ваши санкции!

Дмитрий Сергеевич Вот молодец! Победил америку!

Игор Радковський тот случай когда снято на Iphone

Евгений Юрко У меня всего один вопрос к «топтальщику»: РОССИЯ ТЕПЕРЬ СПАСЕНА?

Александр Назаров Снято на iphone опубликовано на Facebook. Антисанкции в деле)

Владимир Кузиков Предлагаю сломать в больнице все импортное оборудование, больных лечить молитвой, корой дуба и боярышником.

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Запрет на кормление грудью в «Кофемании»

Поводом для обсуждения на этой неделе также стала «Кофемания» в аэропорту Шереметьево , где запретили кормить грудью малыша, ссылаясь на устав компании. После бурного обсуждения инцидента на странице в Facebook, «Кофемания» опубликовала пост, в котором представители компании рассказали, что они откорректировали правила и убрали пункт о запрете кормления грудью. Обновленные правила появятся в ресторанах в течение 7 рабочих дней.