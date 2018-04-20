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Женщины из Щербинки стали победительницами конкурса по компьютерной грамотности
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Женщины из Щербинки стали победительницами конкурса по компьютерной грамотности 

Администрация городского округа Щербинка 1 час назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: ЦСО «Щербинский»
Окружной этап конкурса компьютерной грамотности среди граждан старшего поколения прошел 19 апреля в городском округе Троицк.
Как сообщили на официальной странице Центра социального обслуживания «Щербинский», участниками стали пользователи сети Интернет пенсионного и предпенсионного возраста, которые прошли обучение на курсах компьютерной грамотности.
Щербинку представляли две участницы: Людмила Руднева и Татьяна Сосновик. Людмила Руднева стала победительницей в номинации «Начинающий пользователь». Татьяну Сосновик признали лучшей в категории «Продвинутый пользователь».
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