Женщины из Щербинки стали победительницами конкурса по компьютерной грамотности

Фото: ЦСО «Щербинский»

Окружной этап конкурса компьютерной грамотности среди граждан старшего поколения прошел 19 апреля в городском округе Троицк

Как сообщили на официальной странице Центра социального обслуживания «Щербинский», участниками стали пользователи сети Интернет пенсионного и предпенсионного возраста, которые прошли обучение на курсах компьютерной грамотности.

Щербинку представляли две участницы: Людмила Руднева и Татьяна Сосновик. Людмила Руднева стала победительницей в номинации «Начинающий пользователь». Татьяну Сосновик признали лучшей в категории «Продвинутый пользователь».