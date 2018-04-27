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В Ленобласти установили памятник Telegram
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В Ленобласти установили памятник Telegram 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
У здания администрации Старопольского сельского поселения в Ленобласти установили памятник мессенджеру Telegram. Инициаторами установки монумента стали местные школьники.
Они попросили деньги на покупку ноутбука для учебы у депутата областного парламента Владимира Петрова. Полученные деньги подростки отнесли главе администрации Виталию Овлаховскому.
«Ребята сделали этот памятник и пришли ко мне за разрешением на его установку. Причем показали мне договор пожертвования, подписанный депутатом Заксобрания области Владимиром Петровым. Я дал разрешение и не подозревал о каких-то революционных мотивах в действиях детей», — отметил чиновник.
Петров заявил, что не обижается на школьников, и добавил, что сам «не в восторге от событий вокруг мессенджера». «Законы, конечно же, нужно соблюдать, но то, что сейчас происходит, портит жизнь миллионам людей, пользующихся различными интернет-сервисами», — добавил парламентарий.
Владимир Петров получил известность после того, как его картонную фигуру установили в зале заседаний областного парламента. Позднее депутат включил в свою декларацию о доходах и недвижимости участок на Марсе и пять звезд, а также предложил запретить бордели с роботами.
В воскресенье, 22 апреля, по всей России прошла массовая акция протеста против блокировки Telegram. Люди пускали из окон бумажные самолетики в поддержку свободного интернета. К акции присоединились и петербуржцы. В свою очередь Павел Дуров попросил рядовых пользователей сообщать ему на почту инсайды о причинах, планах и методах блокировки. Основатель Telegram также назвал новую дату запуска бумажных самолетиков в поддержку свободного интернета. Очередная акция пройдет в воскресенье, 29 апреля, в 19:00. О блокировках Роскомнадзора также высказался ректор Университета ИТМО Владимир Васильев. Он написал открытое письмо советнику президента по интернету Герману Клименко.
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