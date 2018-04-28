В Ленобласти дети возвели памятник Telegram на деньги депутата

"Конечно, плохо, что дети меня обманули. Надеюсь, родители им объяснят, что врать плохо. С другой стороны, молодцы, что сделали что-то своими руками. Касаемо идеологической составляющей перформанса скажу, что в целом понимаю наших детей — за это ругать их нельзя, думаю", — заявил РИА Новости Петров.

Депутат рассказал, что ранее к нему обратились сланцевские подростки, которые попросили помочь с покупкой компьютера.

"Они сказали, что он им нужен для учебы и образования. Так как это дети, я оказал им помощь из личных средств. Помог и забыл, что говорится, таких событий в депутатской жизни хватает. Однако прошло время, и из Ставрополья , где происходило дело, мне сообщили, что те самые подростки вместо компьютера купили фанеры, краски и гвоздей и соорудили памятник Telegram", — рассказал парламентарий.

Роскомнадзор через суд добился постановления о блокировке Telegram в России после того, как мессенджер вопреки закону не стал предоставлять ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Аргументацию Telegram, что это технически невозможно, глава Роскомнадзора Александр Жаров назвал лукавством. Роскомнадзор отмечал, что действия руководства мессенджера угрожают интересам государства и россиян и могут играть на руку террористам, которые, как сообщалось, активно используют Telegram для конспиративного общения.

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