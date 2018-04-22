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Telegram предложил способ поддержать свободный интернет
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Telegram предложил способ поддержать свободный интернет 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Пользователям Telegram предложили поддержать свободный интернет с помощью бумажных самолетиков в воскресенье, 22 апреля.
«7-й день российские власти блокируют Telegram. Если Вы поддерживаете свободный интернет, запустите из окна бумажный самолет сегодня ровно в 7 вечера», — говорится в сообщении, разосланном через аккаунт сервисных оповещений.
Сообщение получили пользователи мобильного приложения мессенджера, в десктопной версии оно не отображается.
Таганский суд Москвы запретил работу Telegram на территории России 13 апреля из-за того, что его создатель Павел Дуров отказался предоставлять ФСБ ключи шифрования переписки. Юристы компании отмечали также, что выполнить данное требование технически невозможно.
С 16 апреля Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса, позволяющие поддерживать доступ к мессенджеру в России, большинство из них принадлежат Amazon и Google, а 20 апреля приступил к блокировке VPN и прокси-серверов. Из-за активных действий ведомства пострадали некоторые сторонние сервисы, а 22 апреля стало известно, что под блокировку попали несколько адресов главной страницы поисковика Google.
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