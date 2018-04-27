Школьники Тосненского района установили памятник Telegram на деньги местного депутата 

Возле здания администрации Старопольского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области местные школьники установили голубой самолетик из бумаги — своеобразный памятник, посвященный мессенджеру Telegram, который всеми силами пытается заблокировать Роскомнадзор.
Как рассказал глава местной администрации Виталий Овлаховский, подростки обратились к депутату областного Законодательного собрания Владимиру Петрову и попросили чиновника помочь им в приобретении компьютера, который, по словам школьников, необходим им для обучения. Депутат выделил личные средства на приобретение ноутбука, подписав с подростками догов пожертвования.
Как выяснилось позже, школьники обхитрили депутата Петрова. На выделенные деньги они купили нужные материалы и соорудили памятник мессенджеру Павла Дурова. С договором о пожертвовании юные борцы армии цифрового сопротивления пришли к Овлаховскому и попросили разрешения установить памятник на площадке у здания администрации.
Овлаховский отметил, что обманывать представителей власти не стоило. Ничего плохого в памятнике мессенджеру глава поселения не видит, так как понимает, как важна для молодежи идея свободы интернета.
20 марта стало известно, что Роскомнадзор предупредил популярный в России мессенджер Telegram о возможной блокировке в случае, если компания не будет исполнять обязанности организатора распространения информации. Верховный суд признал законным требование ФСБ передать ключи шифрования от переписок пользователей. Основатель Павел Дуров в тот же день заявил об отказе выдавать ключи российским спецслужбам, заявив, что угрозы блокировки мессенджера не несут никакого смысла. Процедура блокировки началась 16 апреля. 22 апреля по всей России прошла акция в поддержку заблокированного Роскомнадзором мессенджера Telegram и свободного Интернета в целом.