Школьники Тосненского района установили памятник Telegram на деньги местного депутата

Возле здания администрации Старопольского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области местные школьники установили голубой самолетик из бумаги — своеобразный памятник, посвященный мессенджеру Telegram, который всеми силами пытается заблокировать Роскомнадзор

Как рассказал глава местной администрации Виталий Овлаховский, подростки обратились к депутату областного Законодательного собрания Владимиру Петрову и попросили чиновника помочь им в приобретении компьютера, который, по словам школьников, необходим им для обучения. Депутат выделил личные средства на приобретение ноутбука, подписав с подростками догов пожертвования.

Как выяснилось позже, школьники обхитрили депутата Петрова. На выделенные деньги они купили нужные материалы и соорудили памятник мессенджеру Павла Дурова . С договором о пожертвовании юные борцы армии цифрового сопротивления пришли к Овлаховскому и попросили разрешения установить памятник на площадке у здания администрации.

Овлаховский отметил, что обманывать представителей власти не стоило. Ничего плохого в памятнике мессенджеру глава поселения не видит, так как понимает, как важна для молодежи идея свободы интернета.