Дуров предложил регулярно запускать самолётики в поддержку Telegram 

Дуров предложил регулярно запускать самолётики в поддержку TelegramОснователь Telegram Павел Дуров оценил сегодняшнюю акцию протеста россиян против блокировки мессенджера в России.
Тысячи пользователей запустили бумажные самолётики в 19:00 по местному времени. Многие из них даже опубликовали фото— и видеоподтверждения.
Дурову понравилось, как прошёл «запуск». Именно поэтому он предположил в своём Telegram-канале, что такую акцию можно было бы проводить регулярно каждое воскресенье.
Ну и в очередной раз напомнил, что за собой необходимо потом убрать.