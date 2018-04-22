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Дуров предложил регулярно запускать самолётики в поддержку Telegram
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Дуров предложил регулярно запускать самолётики в поддержку Telegram 

iPhones.ru 20 часов назад
Фото: iPhones.ru
Дуров предложил регулярно запускать самолётики в поддержку TelegramОснователь Telegram Павел Дуров оценил сегодняшнюю акцию протеста россиян против блокировки мессенджера в России.
Тысячи пользователей запустили бумажные самолётики в 19:00 по местному времени. Многие из них даже опубликовали фото— и видеоподтверждения.
Дурову понравилось, как прошёл «запуск». Именно поэтому он предположил в своём Telegram-канале, что такую акцию можно было бы проводить регулярно каждое воскресенье.
Ну и в очередной раз напомнил, что за собой необходимо потом убрать.
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