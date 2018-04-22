Дуров предложил регулярно запускать самолётики в поддержку Telegram

Дуров предложил регулярно запускать самолётики в поддержку TelegramОснователь Telegram Павел Дуров оценил сегодняшнюю акцию протеста россиян против блокировки мессенджера в России

Тысячи пользователей запустили бумажные самолётики в 19:00 по местному времени. Многие из них даже опубликовали фото— и видеоподтверждения.

Дурову понравилось, как прошёл «запуск». Именно поэтому он предположил в своём Telegram-канале, что такую акцию можно было бы проводить регулярно каждое воскресенье.

Ну и в очередной раз напомнил, что за собой необходимо потом убрать.