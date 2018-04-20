Руководитель AMD подтвердил, что NVIDIA пытается ограничить продажу видеокарт Radeon от сторонних компаний

Назревает полноценная война двух корпораций за партнёров.

В марте стало известно, что с сайтов многих сторонних производителей видеокарт, например, MSI и Gigabyte, пропали устройства от AMD. Тогда также появилась информация, что это якобы произошло из-за NVIDIA, которая запретила партнёрам использовать специальные бренды для маркировки устройств сразу от обеих компаний.

На днях СМИ сообщили о том, что «красные» уже работают вместе со сторонними производителями над запуской новых геймерских линеек, а теперь вице-президент AMD и генеральный менеджер подразделения Radeon Gaming Скотт Херкельман подтвердил эту информацию.

По словам Херкельмана, NVIDIA пытается ограничить или даже полностью заблокировать продажу видеокарт AMD со стороны собственных партнёров в составе уже существующих линеек. Руководитель также рассказал, что представители некоторых реселлеров посетили мероприятие, устроенное компанией в Лондоне, и лично сообщили представителям компании, что NVIDIA пытается давить на них с помощью своей программы финансирования.

Херкельман также призвал представителей других сторонних компаний, столкнувшихся с подобным, лично сообщить ему об этом.

Я хотел бы лично поблагодарить каждого из наших реселлеров, посетивших мероприятие AMD в Лондоне на этой неделе, мне было приятно пообщаться с вами и поблагодарить за поддержку. Многие из вас рассказали мне как конкуренты пытаются использовать финансирование чтобы ограничить или заблокировать ваши возможности выхода на рынок и продажи продуктов Radeon именно так, как хотите вы и ваши клиенты. Я хочу, чтобы вы знали, что вас услышали и я буду рад, если любые другие представители, которые столкнулись с похожей ситуацией, свяжутся со мной.

вице-президент AMD и генеральный менеджер подразделения Radeon Gaming

Таким образом, мартовские сообщения СМИ полностью подтвердились. Тогда журналисты, ссылаясь на свои источники, заявили, что использовать свои геймерские бренды сразу на видеокартах и от NVIDIA и от AMD сторонним компаниям теперь запрещает партнёрская программа «зелёных». Это касается всех участников программы, то есть многих крупных производителей устройств с нереференсным дизайном.

Представители NVIDIA, несмотря на то, что прошло уже больше месяца с появления первых сообщений, до сих пор не прокомментировали ситуацию.

#железо #AMD #NVIDIA