На «горячую линию» по Telegram поступило более 20 тысяч обращений 

Об этом сообщает газета «Известия».
По словам чиновников, большая часть звонков является спамом. Эксперты считают, что таким образом федеральной службе мстят недовольные блокировкой Telegram.
"Лишь в 3–5% сообщений ставились конкретные вопросы о возможной блокировке сторонних ресурсов в ходе мероприятий по ограничению доступа к мессенджеру Telegram", — отметили в Роскомнадзоре.
"Горячая линия" по вопросам блокировки мессенджера Telegram была создана 17 апреля из-за сообщений о сбоях в работе некоторых сторонних интернет-ресурсов. Поступившую информацию проверяют специалисты. Итоги будут опубликованы на сайте Роскомнадзора.
16 апреля Роскомнадзор начал блокировку мессенджера Telegram в России в соответствии с решением суда. Однако до сих пор существуют пути обхода блокировки, а некоторые интернет-сервисы заявили о сбоях в работе из-за действий службы.