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На «горячую линию» по Telegram поступило более 20 тысяч обращений
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На «горячую линию» по Telegram поступило более 20 тысяч обращений 

ТВ Центр 10 часов назад
Фото: ТВ Центр
Об этом сообщает газета «Известия».
По словам чиновников, большая часть звонков является спамом. Эксперты считают, что таким образом федеральной службе мстят недовольные блокировкой Telegram.
"Лишь в 3–5% сообщений ставились конкретные вопросы о возможной блокировке сторонних ресурсов в ходе мероприятий по ограничению доступа к мессенджеру Telegram", — отметили в Роскомнадзоре.
"Горячая линия" по вопросам блокировки мессенджера Telegram была создана 17 апреля из-за сообщений о сбоях в работе некоторых сторонних интернет-ресурсов. Поступившую информацию проверяют специалисты. Итоги будут опубликованы на сайте Роскомнадзора.
16 апреля Роскомнадзор начал блокировку мессенджера Telegram в России в соответствии с решением суда. Однако до сих пор существуют пути обхода блокировки, а некоторые интернет-сервисы заявили о сбоях в работе из-за действий службы.
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 Ещё 11 источников 
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