Роскомнадзор объяснил, за что блокировал Google

Роскомнадзор объяснил, за что блокировал GoogleСегодня ночью ряд российский пользователей остались без доступа к крупнейшему поисковику Google . Как выяснилось позднее, причиной блокировки IP-адресов, на которых располагалась поисковая система Google.com, стали попытки Роскомнадзора заблокировать Telegram.

Пару часов назад представители ведомства пояснили инцидент, уверяя, что действовали в рамках закона.

На сегодняшний день Google так и не удовлетворила требования Роскомнадзора. Компания Telegram Messenger Limited Liability Parnership по-прежнему использует IP-адреса Google для осуществления деятельности на территории России

Помимо сайта Google.com, недоступными оказались сразу несколько сервисов, принадлежащих американской компании.

Тем временем мессенджер Telegram продолжает работать и миллионов российских пользователей без установки дополнительных средств обхода вроде SOCKS5 или VPN.