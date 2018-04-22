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Роскомнадзор объяснил, за что блокировал Google
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Роскомнадзор объяснил, за что блокировал Google 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
Роскомнадзор объяснил, за что блокировал GoogleСегодня ночью ряд российский пользователей остались без доступа к крупнейшему поисковику Google. Как выяснилось позднее, причиной блокировки IP-адресов, на которых располагалась поисковая система Google.com, стали попытки Роскомнадзора заблокировать Telegram.
Пару часов назад представители ведомства пояснили инцидент, уверяя, что действовали в рамках закона.
На сегодняшний день Google так и не удовлетворила требования Роскомнадзора. Компания Telegram Messenger Limited Liability Parnership по-прежнему использует IP-адреса Google для осуществления деятельности на территории России.
Помимо сайта Google.com, недоступными оказались сразу несколько сервисов, принадлежащих американской компании.
Тем временем мессенджер Telegram продолжает работать и миллионов российских пользователей без установки дополнительных средств обхода вроде SOCKS5 или VPN.
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