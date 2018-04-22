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Белорусские пользователи сообщили о проблемах с Telegram
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Белорусские пользователи сообщили о проблемах с Telegram 

Газета.Ru 20 часов назад
Фото: РИАМО
Пользователи из Белоруссии сообщили о проблемах в работе мессенджера Telegram, передает телеканал «360».
С последствиями блокировки приложения в России столкнулись за рубежом клиенты мобильных операторов МТС и Velcom.
Абоненты ByFly ("Белтелеком") в то же время добавили, что сервис, позволяющий отправлять сообщения, не открывается у них в браузере и демонстрирует ошибку.
Мобильные версии сообщают об аварийном завершении работы приложения. Столкнувшиеся с проблемами пользователи высказали предположение, что белорусские операторы подключены к всемирной паутине через Россию.
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