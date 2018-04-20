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Тим Кук: делать гибрид Mac и iPad не имеет смысла
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Тим Кук: делать гибрид Mac и iPad не имеет смысла 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Генеральный директор Apple Тим Кук развеял слухи относительно того, что его компания намеревается сблизить iOS и macOS, сделав приложения универсальными. По его словам, компьютеры Mac и планшеты iPad — это две отдельные продуктовые категории, предусматривающие разные сценарии использования, поэтому их слияние бессмысленно.
"Мы не верим в размывание одного ради другого. Оба [Mac и iPad] невероятны по той причине, что мы подтолкнули их делать то, в чем они очень хороши. А если вы начнете сближать два… вам придется пойти на уступки и компромиссы", — объяснил Кук австралийскому таблоиду The Sydney Morning Herald. «Не думаю, что этого хотят пользователи» — добавил он.
Лично глава Apple пользуется планшетом и «маком» попеременно. «Обычно я использую Mac на работе, а дома — iPad. Когда путешествую, пользуюсь iPad всегда», — сказал Кук.
Об идее Apple соединить Mac с «айпадами» сообщило агентство Bloomberg в декабре. Инициатива объяснялась стремлением фирмы Кука оживить полузаброшенный магазин Mac App Store, в котором новый софт появляется довольно редко. Кроссплатформенные приложения могли бы работать как на iOS-устройствах с сенсорными экранами, так и на компьютерах под управлением macOS с трекпадом и мышкой.
∎СМИ: Apple адаптирует iOS-приложения для запуска на «маках» читайте также
В настоящее время разработчики вынуждены создавать отдельные версии своих приложений: одну для мобильной операционной системы iOS, а другую для «маков». Причем последнюю принято считать второстепенной — обновления до неё, как правило, доходят в последнюю очередь.
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