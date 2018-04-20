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Google создаёт собственный аналог iMessage
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Google создаёт собственный аналог iMessage 

News.ru 28 минут назад
Фото: News.ru
Издание The Verge рассказало, что компания Google работает над новым мессенджером Chat. Он заменит стандартные смс-сообщения на Android-устройствах, как это было с iMessage у компании Apple.
Работающий на платформе Rich Communications Services, Chat будет взимать плату за данные, потребляемые при отправке вашего сообщения. Если вы отправите сообщение пользователю, у которого отсутствует этот мессенджер или iOS-пользователю, то они получат обычное смс.
При этом, как отмечает TheVerge, Chatне будет зашифрован, а все данные будут храниться на серверах телефонного оператора. В случае чего, власти могут получить доступ к переписке пользователей.
Также отмечается, что Google приостановит развитие приложение Allo, чтобы полностью сосредоточиться на Chat.
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