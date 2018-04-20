Google создаёт собственный аналог iMessage

Издание The Verge рассказало, что компания Google работает над новым мессенджером Chat. Он заменит стандартные смс-сообщения на Android-устройствах, как это было с iMessage у компании Apple

Работающий на платформе Rich Communications Services, Chat будет взимать плату за данные, потребляемые при отправке вашего сообщения. Если вы отправите сообщение пользователю, у которого отсутствует этот мессенджер или iOS-пользователю, то они получат обычное смс.

При этом, как отмечает TheVerge, Chatне будет зашифрован, а все данные будут храниться на серверах телефонного оператора. В случае чего, власти могут получить доступ к переписке пользователей.

Также отмечается, что Google приостановит развитие приложение Allo, чтобы полностью сосредоточиться на Chat.