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Google разрабатывает аналог iMessage
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Google разрабатывает аналог iMessage 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Компания Google занимается разработкой приложения, аналогичного программе iMessage на гаджетах Apple. Новый мессенджер будет представлен специально для телефонов на базе Android, сообщил портал The Verge.
Ожидается, что новое приложение сможет заменить стандартные SMS-сообщения. Мессенджер уже получил название — Chat.
Издание отмечает, что, если пользователь с установленным приложением отправит сообщение на телефон без Chat, то данные будут переданы в виде обычного SMS.
Уточняется, что от объема сообщений будет зависеть стоимость доставки.
Роскомнадзор засыпали вопросами, связанными с блокировкой Telegram. На «горячую линию» ведомства поступило свыше 20 тысяч обращений. По словам чиновников, большая часть поступивших звонков относится к спаму. По мнению экспертов, так мстят недовольные запретом Telegram в России.
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