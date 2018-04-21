Google разрабатывает аналог iMessage

Компания Google занимается разработкой приложения, аналогичного программе iMessage на гаджетах Apple . Новый мессенджер будет представлен специально для телефонов на базе Android, сообщил портал The Verge.

Ожидается, что новое приложение сможет заменить стандартные SMS-сообщения. Мессенджер уже получил название — Chat.

Издание отмечает, что, если пользователь с установленным приложением отправит сообщение на телефон без Chat, то данные будут переданы в виде обычного SMS.

Уточняется, что от объема сообщений будет зависеть стоимость доставки.