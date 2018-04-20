Google раскрыла уязвимость в Windows 10 S, несмотря на просьбы Microsoft

Команда Google Project Zero сообщила об уязвимости в ряде операционных систем с включенным режимом UMCI, в частности в Windows 10 S. Как правило, обнаружив уязвимость в том или ином продукте, Google Project Zero сообщает о ней производителю и дает 90 дней на исправление. По истечении этого срока подробности об уязвимости публикуются, даже если патч не был выпущен. Несмотря на неоднократные просьбы Microsoft повременить с публикацией уязвимости, Google Project Zero все равно сообщила о ней широкой общественности.

Исследователи уведомили Microsoft об уязвимости еще 19 января, однако до планового апрельского выпуска бюллетеней безопасности компания так и не исправила ее. Производитель попросил придержать раскрытие на 14 дней и пообещал выпустить патч с майскими обновлениями, однако команда Google Project Zero повременить отказалась и опубликовала подробности об уязвимости. Исследователи мотивировали это тем, что проблема не очень опасная и даже в отсутствие исправления ее все равно можно решить.

Windows 10 S представляет собой безопасную и отчасти изолированную ОС от Microsoft со многими ограничениями, такими как невозможность запуска приложений Win32. Однако команда Google Project Zero обнаружила уязвимость, позволяющую выполнить произвольный код на системе с включенным режимом UMCI, например, Device Guard (активирован в Windows 10 S по умолчанию).

Уязвимость нельзя проэксплуатировать удаленно. С ее помощью злоумышленник может модифицировать записи реестра, однако для этого на атакуемой системе уже должен быть запущен вредоносный код. По словам исследователей, проблема неопасна, если уже исправлены другие уязвимости, такие как уязвимость в Edge, позволяющая удаленно выполнить код.

Теперь, когда подробности об уязвимости доступны широкой общественности, остается неясным, выпустит ли Microsoft патч с майскими бюллетенями, или подготовит внеплановое обновление.

Device Guard — сочетание корпоративных функций безопасности оборудования и программного обеспечения от Microsoft, которые можно настроить для блокировки устройства, чтобы на нем запускались только доверенные приложения. Если приложение не является доверенным, оно не будет работать ни при каких условиях.