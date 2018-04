Google раскрыла уязвимость в Windows 10 S, несмотря на просьбы Microsoft 

Команда Google Project Zero сообщила об уязвимости в ряде операционных систем с включенным режимом UMCI, в частности в Windows 10 S. Как правило, обнаружив уязвимость в том или ином продукте, Google Project Zero сообщает о ней производителю и дает 90 дней на исправление. По истечении этого срока подробности об уязвимости публикуются, даже если патч не был выпущен. Несмотря на неоднократные просьбы Microsoft повременить с публикацией уязвимости, Google Project Zero все равно сообщила о ней широкой общественности.