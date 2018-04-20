Передать показания счетчиков за электроэнергию можно по электронной почте Еще один способ передачи данных электросчетчиков внедрили в «Вологдаэнерго».

Еще один способ передачи данных электросчетчиков внедрили в «Вологдаэнерго». Теперь показания приборов можно передать по электронной почте.

Услуга доступна управляющим компаниям, ТСЖ и частным лицам. По мнению специалистов энергетической компании, новый сервис удобен для управляющих компаний, товариществ собственников жилья, старших по дому, председателей советов многоквартирных домов, которые ежемесячно единовременно снимают показания с электросчётчиков всех жильцов дома для корректного расчёта общедомовых нужд.

В апреле передать показания по электронной почте можно с 22 по 26 число. В последующие месяцы данные будут принимать с 23 числа. Информацию необходимо направлять на почту Client_info@ve.vologdaenergo.ru.