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Передать показания счетчиков за электроэнергию можно по электронной почте Еще один способ передачи данных электросчетчиков внедрили в «Вологдаэнерго».
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Передать показания счетчиков за электроэнергию можно по электронной почте Еще один способ передачи данных электросчетчиков внедрили в «Вологдаэнерго». 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Еще один способ передачи данных электросчетчиков внедрили в «Вологдаэнерго». Теперь показания приборов можно передать по электронной почте.
Услуга доступна управляющим компаниям, ТСЖ и частным лицам. По мнению специалистов энергетической компании, новый сервис удобен для управляющих компаний, товариществ собственников жилья, старших по дому, председателей советов многоквартирных домов, которые ежемесячно единовременно снимают показания с электросчётчиков всех жильцов дома для корректного расчёта общедомовых нужд.
В апреле передать показания по электронной почте можно с 22 по 26 число. В последующие месяцы данные будут принимать с 23 числа. Информацию необходимо направлять на почту Client_info@ve.vologdaenergo.ru.
Стоит отметить, что это уже четвертый дополнительный сервис, по которому можно передать показания счетчиков. Также пользователи электроэнергии могут сделать это по многоканальному бесплатному телефону колл-центра 8-800-100-53-64 (с 8 до 22 часов), на сайте МРСК Северо-Запада, в группе в социальной сети.
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