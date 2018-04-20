Sony прокомментировала проблемы с доступом к PlayStation Network в России

Компания Sony в официальном сообществе PlayStation Россия ВКонтакте прокомментировала возникшие у некоторых игроков проблемы с доступом к сервисам компании.

В публикации не названы причины произошедшего, однако это наверняка связано с попытками Роскомнадзора заблокировать мессенджер Telegram. По данным Sony, произошедшее затрагивает лишь некоторых провайдеров связи и проявляется эпизодически. Сейчас компания пытается разобраться в случившемся.

Друзья, нам известно, что некоторые игроки могут испытывать затруднения с подключением к части сервисов PlayStation Network. Сбои в подключении происходят по независящим от нас причинам. Специалисты в курсе ситуации и анализируют ее.

PlayStation Russia

С 16 апреля о проблемах в различных сервисах, в том числе и игровых, сообщает множество пользователей. Трудности с доступом наблюдаются в Uplay, Origin, PSN, PUBG, Fornite, и это далеко не полный список пострадавших. Представители Роскомнадзор отрицают свою причастность.