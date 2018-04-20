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Sony прокомментировала проблемы с доступом к PlayStation Network в России
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Sony прокомментировала проблемы с доступом к PlayStation Network в России 

Игромания.ру 55 минут назад
Фото: Игромания.ру
Компания Sony в официальном сообществе PlayStation Россия ВКонтакте прокомментировала возникшие у некоторых игроков проблемы с доступом к сервисам компании.
В публикации не названы причины произошедшего, однако это наверняка связано с попытками Роскомнадзора заблокировать мессенджер Telegram. По данным Sony, произошедшее затрагивает лишь некоторых провайдеров связи и проявляется эпизодически. Сейчас компания пытается разобраться в случившемся.
Друзья, нам известно, что некоторые игроки могут испытывать затруднения с подключением к части сервисов PlayStation Network. Сбои в подключении происходят по независящим от нас причинам. Специалисты в курсе ситуации и анализируют ее.
PlayStation Russia
С 16 апреля о проблемах в различных сервисах, в том числе и игровых, сообщает множество пользователей. Трудности с доступом наблюдаются в Uplay, Origin, PSN, PUBG, Fornite, и это далеко не полный список пострадавших. Представители Роскомнадзор отрицают свою причастность.
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