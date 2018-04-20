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Разработчики представили криптовалютное приложение «все в одном»
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Разработчики представили криптовалютное приложение «все в одном» 

BitCryptoNews 1 час назад
Фото: BitCryptoNews
Блокчейн-стартап Gem планирует запустить платформу, которая позволит пользователям выполнять сразу несколько операций с криптовалютами: следить за их курсом, хранить цифровые деньги, торговать активами, изучать их возможности. Компания разрабатывает решения для b2b рынка. Клиенты Gem компании Toyota и CapitalOne, ее новое приложение «все в одном» должно стать своеобразным мостиком между ветеранами рынка и новичками в этой сфере. «С самого начала работы нашей компании в 2013 году мы стремились совместить интересы быстрорастущего рынка блокчейн-технологий с запросами частных инвесторов. Им очень нужны инструменты, которые позволяют легко контролировать и управлять активами». — отметил руководитель стартапа Мика Винкельспехт. Уже сейчас в компании подтверждают сотрудничество с 22 криптовалютными биржами. Официальный запуск бета-версии платформы состоится в мае. На этом этапе с помощью приложения можно будет следить за изменениями курсов валют и управлять офлайн своим электронным кошельком. В будущем создатели платформы планируют предоставить доступ пользователям к информации о 1500 криптовалютах.
текст: Антон Кузнецов, фото: Visual Hunt
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