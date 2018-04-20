Google разработал систему обмена сообщениями для Android вместо СМС

Сервис для обмена текстовыми сообщениями будет работать с использованием стандарта Rich Communication Services (RCS), предназначенного для замены СМС, он будет автоматически включен в Android Messages, пишет издание.

Приложение Chat само по себе не новое: разработки Google — это, скорее, набор опций в уже доступном для большинства устройств с Android приложении, уточняет The Verge. Chat будет работать на базе операторов связи, а не Google.

Для большинства пользователей Android новые сервисы Chat будут доступны в ближайшем будущем, но когда именно, зависит от операторов связи. В Google надеются, что большинство операторов сделают опции доступными уже в текущем году.