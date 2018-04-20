Кадыров может завести канал в ТамТам

По словам министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джабраила Умарова, в случае блокировки Telegram глава республики «не будет искать окольных путей, чтобы общаться с народом».

США, «Требования ФСБ имеют существенные основания. Если они предъявлены, то надо идти навстречу. В любой стране — в РФ Израиле — это нормально. Фейсбук, Инстаграм предоставляют данные спецслужбам. По команде Госдепартамента они Рамзана Ахматовича отключили», — рассказал Умаров.

Он добавил, что блокировка Telegram из-за отказа передать ключи шифрования к переписке террористов не будет проблемой, поскольку для общения с гражданами Чечни у руководства республики достаточно возможностей.

«ФСБ абсолютно права. Её притязания справедливы», — добавил Умаров.

Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram на территории России в связи с отказом передать компетентным органам ключи дешифровки сообщений. Суд разрешил заблокировать Telegram немедленно, не дожидаясь решения апелляции.

16 апреля Роскомнадзор приступил к блокировке мессенджера. В тот же день юристы Telegram обжаловали решение суда о немедленной блокировке сервиса.