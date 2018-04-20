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Кадыров может завести канал в ТамТам
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Кадыров может завести канал в ТамТам 

Парламентская газета 49 минут назад
Фото: Парламентская газета
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассматривает мессенджер ТамТам в качестве альтернативы Telegram, пишет ИА «Политика Сегодня».
По словам министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джабраила Умарова, в случае блокировки Telegram глава республики «не будет искать окольных путей, чтобы общаться с народом».
«Требования ФСБ имеют существенные основания. Если они предъявлены, то надо идти навстречу. В любой стране — в РФ, США, Израиле — это нормально. Фейсбук, Инстаграм предоставляют данные спецслужбам. По команде Госдепартамента они Рамзана Ахматовича отключили», — рассказал Умаров.
Он добавил, что блокировка Telegram из-за отказа передать ключи шифрования к переписке террористов не будет проблемой, поскольку для общения с гражданами Чечни у руководства республики достаточно возможностей.
«ФСБ абсолютно права. Её притязания справедливы», — добавил Умаров.
Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram на территории России в связи с отказом передать компетентным органам ключи дешифровки сообщений. Суд разрешил заблокировать Telegram немедленно, не дожидаясь решения апелляции.
16 апреля Роскомнадзор приступил к блокировке мессенджера. В тот же день юристы Telegram обжаловали решение суда о немедленной блокировке сервиса.
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