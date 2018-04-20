«ВКонтакте» не будет блокировать призывы к использованию VPN-сервисов

Провайдер попытался разместить рекламу VPN, но представитель социальной сети запретил объявление. «Привлечение пользователей к использованию VPN-сервисов не допускается к рекламе», — написал агент поддержки #597, объясняя блокировку. В пресс-службе «ВКонтакте» сообщили радиостанции «Говорит Москва» , что работник сервиса ошибся. «Объявление было отклонено по ошибке. Привлечение пользователей к использованию VPN-сервисов не запрещено правилами ВКонтакте, поэтому реклама была одобрена, приносим извинения пользователю». 16 апреля Роскомнадзор приступил к закрытию доступа к Telegram на территории России . Из-за перебоев в работе мессенджера, некоторые пользователи стали пользоваться VPN и прокси-сервисами.