«ВКонтакте» не будет блокировать призывы к использованию VPN-сервисов 

Провайдер попытался разместить рекламу VPN, но представитель социальной сети запретил объявление. «Привлечение пользователей к использованию VPN-сервисов не допускается к рекламе», — написал агент поддержки #597, объясняя блокировку. В пресс-службе «ВКонтакте» сообщили радиостанции «Говорит Москва», что работник сервиса ошибся.
«Объявление было отклонено по ошибке. Привлечение пользователей к использованию VPN-сервисов не запрещено правилами ВКонтакте, поэтому реклама была одобрена, приносим извинения пользователю».
16 апреля Роскомнадзор приступил к закрытию доступа к Telegram на территории России. Из-за перебоев в работе мессенджера, некоторые пользователи стали пользоваться VPN и прокси-сервисами.