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«ВКонтакте» не будет блокировать призывы к использованию VPN-сервисов
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«ВКонтакте» не будет блокировать призывы к использованию VPN-сервисов 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: Говорит Москва
Провайдер попытался разместить рекламу VPN, но представитель социальной сети запретил объявление. «Привлечение пользователей к использованию VPN-сервисов не допускается к рекламе», — написал агент поддержки #597, объясняя блокировку. В пресс-службе «ВКонтакте» сообщили радиостанции «Говорит Москва», что работник сервиса ошибся.
«Объявление было отклонено по ошибке. Привлечение пользователей к использованию VPN-сервисов не запрещено правилами ВКонтакте, поэтому реклама была одобрена, приносим извинения пользователю».
16 апреля Роскомнадзор приступил к закрытию доступа к Telegram на территории России. Из-за перебоев в работе мессенджера, некоторые пользователи стали пользоваться VPN и прокси-сервисами.
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