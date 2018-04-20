Органы власти в России объявили тендеры на закупку услуг VPN 

Как пишут Znak.com и «Фонтанка», приобрести частные сети намерены Пенсионный фонд, «РусГидро», Росгвардия, а также «Россельхозбанк», которым руководит сын главы Совбеза России Дмитрий Патрушев. Уточняется, что белгородский филиал этой компании готов заплатить подрядчику почти 10 миллионов рублей.
В свою очередь управление МВД по Ростовской области планирует направить на те же цели 37 миллионов рублей, сообщает «Новая газета». В то же время петербургский метрополитен начал оснащать VPN санаторий «Балтийский берег». Предприятие заключило с местной компанией контракт на сумму 246 тысяч рублей.
13 апреля Таганский районный суд Москвы постановил заблокировать Telegram на территории России за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования. 16-го числа Роскомнадзор начал масштабные блокировки IP-адресов. В результате пострадали многие сайты, не связанные с мессенджером. Основатель Telegram Павел Дуров пообещал принять все возможные меры для обхода ограничений.