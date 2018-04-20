Ещё
Органы власти в России объявили тендеры на закупку услуг VPN
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Ответ США на "ракету Путина", требование Латвии и другие события дня
Ответ США на "ракету Путина", требование Латвии и другие события дня

Органы власти в России объявили тендеры на закупку услуг VPN 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: Газета "Труд"
Как пишут Znak.com и «Фонтанка», приобрести частные сети намерены Пенсионный фонд, «РусГидро», Росгвардия, а также «Россельхозбанк», которым руководит сын главы Совбеза России Дмитрий Патрушев. Уточняется, что белгородский филиал этой компании готов заплатить подрядчику почти 10 миллионов рублей.
В свою очередь управление МВД по Ростовской области планирует направить на те же цели 37 миллионов рублей, сообщает «Новая газета». В то же время петербургский метрополитен начал оснащать VPN санаторий «Балтийский берег». Предприятие заключило с местной компанией контракт на сумму 246 тысяч рублей.
13 апреля Таганский районный суд Москвы постановил заблокировать Telegram на территории России за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования. 16-го числа Роскомнадзор начал масштабные блокировки IP-адресов. В результате пострадали многие сайты, не связанные с мессенджером. Основатель Telegram Павел Дуров пообещал принять все возможные меры для обхода ограничений.
Говорит Москва: последние новости
Роскомнадзор решил проверить возможную утечку данных пользователей Facebook Сайт Роскомнадзора возобновил работу после DDoS-атаки В Google назвали первостепенной проблемой появление «Роскомпозора» на картах ресурса
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Безопасность России оказалась под угрозой243
США предложили лишить российского золота454
США уничтожили суперброневики наемников из РФ97
Асад принял решение после атаки по Сирии144
Россия направила ноту Британии37
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение