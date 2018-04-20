Google окончательно «похоронит» традиционные SMS

Оплата в новом мессенджере от Google будет взиматься не по тарифному плану, а исходя из стоимости потраченного интернет-траффика.

Корпорация Google намерена создать новый мессенджер, который заменит традиционные короткие текстовые сообщения на смартфонах под управлением системы Android. Об этом сообщает The Verge.

По задумке авторов, мессенджер под названием Chat будет аналогичен обычным SMS. Однако плата с пользователя будет взиматься не по тарифному плану, а исходя из стоимости потраченного интернет-траффика. При этом, если сообщение отправлено пользователю, у которого не стоит Chat, он получит обычное SMS.