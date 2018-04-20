Ещё
Google окончательно «похоронит» традиционные SMS
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Google окончательно «похоронит» традиционные SMS 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Оплата в новом мессенджере от Google будет взиматься не по тарифному плану, а исходя из стоимости потраченного интернет-траффика.
Корпорация Google намерена создать новый мессенджер, который заменит традиционные короткие текстовые сообщения на смартфонах под управлением системы Android. Об этом сообщает The Verge.
По задумке авторов, мессенджер под названием Chat будет аналогичен обычным SMS. Однако плата с пользователя будет взиматься не по тарифному плану, а исходя из стоимости потраченного интернет-траффика. При этом, если сообщение отправлено пользователю, у которого не стоит Chat, он получит обычное SMS.
Как отмечается в статье, Chat от Google будет напоминать решение от Apple — программу iMessage. Однако новый мессенджер от Google не будет обладать шифрованием, переписка будет храниться у операторов в читаемом формате. Мессенджер Allo, который корпорация пыталась развивать прежде, судя по всему, будет закрыт.
ТК «Звезда»: последние новости
Роскомнадзор может заблокировать Facebook до конца года В Кремле призвали «не играть в прятки и догонялки» из-за блокировки Telegram СМИ: проблемы с блокировкой у Telegram возникли из-за криптовалюты
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора98
Путина исключили из рейтинга самых влиятельных людей507
Шойгу выступил с заявлением по Сирии58
В России начнут летать стоя72
«Весь салон залит кровью»147
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
02:59
Гузеева получила роль по заслугам
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение