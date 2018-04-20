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Что делать, если вас взломали в Facebook?
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Что делать, если вас взломали в Facebook? 

Chip.ru 1 час назад
Фото: Chip.ru
На вашей странице Facebook появились сообщения «Если вы хотите похудеть, попробуйте этот метод…» или подобный спам, который вы точно не писали? Скорее всего, ваша учетная запись была взломана, и злоумышленник использовал ее для своих нехороших целей.
Как понять, что вас взломали Вы уверены, что никому не передавали свои учетные данные Facebook? Стоит уточнить, вдруг розыгрыши iPhone на вашей странице — всего лишь шутка соседа по комнате или младшего брата.
Вы использовали Facebook на публичном ПК в последнее время? А вышли ли вы из системы? На чужих компьютерах нельзя про это забывать.
Если вы все еще можете войти в аккаунт, значит адрес электронной почты, к которому он привязан, еще не изменен. Действуйте быстро и следуйте нашим советам из следующего параграфа. Возможно, вам придется связаться с Facebook, чтобы восстановить доступ к своей учетной записи. Если вы можете войти в свой аккаунт Facebook Войдите в свою учетную запись.
Перейдите на эту страницу Facebook, чтобы обезопасить аккаунт и сменить пароль. Просто следуйте предложенным инструкциям.
Затем нажмите на стрелку в верхнем правом углу и откройте настройки.
В разделе «Общие» — «Контакты» проверьте, связаны ли с вашим аккаунтом только ваши данные. Возможно, там уже стоит чужой адрес электронной почты или номер телефона. Если это так, вы должны удалить его.
Измените настройки безопасности Facebook. Для этого перейдите в меню «Безопасность и вход». Здесь можно включить двухфакторную аутентификацию или уведомления о подозрительных входах. Если вы не можете войти в учетную запись Facebook Сначала проверьте, доступен ли вам аккаунт электронной почты, подключенной к Facebook, и получали ли вы сообщение о смене пароля. В нем должна быть ссылка, по которой можно снова изменить логин.
Чтобы поменять пароль, перейдите на страницу входа в Фейсбук и кликните на слова «Забыли пароль?».
Если у вас больше нет доступа к электронной почте, следуйте инструкциям, будто вы забыли свой пароль. Для восстановления аккаунта нужно будет указать имя своей учетной записи и имя доверенного друга.
Если это не помогает, обратитесь в поддержку Facebook
Кстати, существует еще один способ, созданный Facebook для «спасения» взломанных страниц. Следуйте инструкциям на facebook.com/hacked — вы можете войти туда с прежним паролем. После восстановления аккаунта проверьте свой компьютер с помощью антивирусной программы. Как обнаружить и удалить вирусы, мы рассказывали в этой статье. Вас взламывали? Да, причем неоднократно Такое было, но больше не повторится! Нет, никогда Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Эксперты выяснили, насколько антивирусы замедляют работу ПК  Как удалить вирусы и шпионские программы с компьютера
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