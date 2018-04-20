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ВС РФ направил на апелляционное рассмотрение жалобу на блокировку сайта о криптовалютах
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ВС РФ направил на апелляционное рассмотрение жалобу на блокировку сайта о криптовалютах 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Верховный суд России в пятницу направил на апелляционное рассмотрение жалобу на решение о блокировке сайта Bitcoininfo.ru, публиковавшего новости о криптовалютах, передает корреспондент ТАСС.
"Направить апелляционную жалобу на блокировку сайта Bitcoininfo.ru на рассмотрение Санкт-Петербургского городского суда", — огласил постановление судья.
В июле 2016 года Выборгский суд Санкт-Петербурга заблокировал сайт Bitcoininfo.ru по заявлению прокуратуры. Рассмотрение дела прошло в отсутствие владельцев сайта. Городской суд Петербурга отказался рассматривать их жалобу, но Верховный суд отменил это решение и обязал городской суд рассмотреть жалобу.
Представитель владельцев сайта Саркис Дарбинян сообщил ТАСС, что по заявлениям прокуратуры Санкт-Петербурга заблокировано около 100 сайтов, посвященных криптовалютам. «Рассмотрение заявлений прокуратуры на практике происходит без привлечения владельцев сайтов, им предварительно не направляются требования об удалении запрещенной информации, а городской суд после фактической блокировки сайтов отказывается принимать апелляционные жалобы, поэтому сегодняшнее решение Верховного суда должно изменить ситуацию», — рассказал Дарбинян.
Согласно материалам дела, прокуратура выдвинула требование о блокировке сайта в связи с содержанием на нем информации о криптовалютах, которые «не поддаются государственному контролю, способствуют росту теневой экономики и не имеют определенных потребительских свойств».
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