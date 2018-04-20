«Теория заблуждений». «Ложь Посполита»

«Теория заблуждений». «Ложь Посполита»У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — «ВКонтакте».

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!