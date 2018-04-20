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Роскомнадзор открыл второй адрес горячей линии для сообщений о блокировках
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Роскомнадзор открыл второй адрес горячей линии для сообщений о блокировках 

ТАСС 8 часов назад
Фото: Секрет Фирмы
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Роскомнадзор открыл дополнительный электронный адрес горячей линии для направления информации о возможных блокировках интернет-ресурсов в связи с принимаемыми по решению суда мерами по ограничению доступа к мессенджеру Telegram, сообщает пресс— служба регулятора.
"Дополнительный адрес — Hotlinerkn@yandex.ru. Основной адрес горячей линии — Hotlinerkn@rkn.gov.ru. Если по каким-либо причинам не удается направить письмо по основному адресу, следует использовать дополнительный", — говорится в сообщении.
Отмечается, что вся информация, поступающая на горячую линию, проверяется специалистами Роскомнадзора.
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