Роскомнадзор открыл второй адрес горячей линии для сообщений о блокировках

МОСКВА , 20 апреля. / ТАСС /. Роскомнадзор открыл дополнительный электронный адрес горячей линии для направления информации о возможных блокировках интернет-ресурсов в связи с принимаемыми по решению суда мерами по ограничению доступа к мессенджеру Telegram, сообщает пресс— служба регулятора.

"Дополнительный адрес — Hotlinerkn@yandex.ru. Основной адрес горячей линии — Hotlinerkn@rkn.gov.ru. Если по каким-либо причинам не удается направить письмо по основному адресу, следует использовать дополнительный", — говорится в сообщении.

Отмечается, что вся информация, поступающая на горячую линию, проверяется специалистами Роскомнадзора.