Петербургский метрополитен создаст VPN-канал для защиты от Роскомнадзора

У петербургского метрополитена появится виртуальная частная сеть VPN для защиты от блокировок Роскомнадзора . Информация о заказе подземкой VPN-канала появилась на сайте госзакупок.

В документе говорится, что частная сеть нужна для зашиты интернет-связи и обмена сведениями между объектами.

Также к созданию VPN-каналов прибегнут и другие государственные предприятия. В их числе — ГУП «ТЭК СПб», Русгидро , Пенсионный фонд, Росгвардия и Россельхозбанк

VPN-сеть позволит пользоваться Telegram, несмотря на блокировку мессенджера Роскомнадзором.