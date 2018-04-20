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Microsoft распродал остатки смартфонов на базе Windows Phone
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Microsoft распродал остатки смартфонов на базе Windows Phone 

Ferra.ru 2 часа назад
Компания Microsoft окончательно распродала свои смартфонов на базе операционной системы Windows Phone. В фирменном онлайн-магазине такие смартфоны уже не в наличии и сомнительно, чтобы компания собиралась восполнить запасы.
В качестве прощального подарка Microsoft предлагала с большими скидками HP Elite x3, Alcatel Idol 4S и Alcatel Idol 4S в комплекте со шлемом виртуальной реальности. Теперь на сайте Microsoft предлагаются смартфоны не на Windows 10 Mobile, а на основе Android.
Отметим, что в январе 2018 года Microsoft объявила, что больше не будет выпускать тестовых обновлений для мобильной платформы Windows 10 Mobile в рамках программы Windows Insider Preview. Ранее Microsoft признала, что платформа не будет больше получать новых функций и осеннее обновление Windows 10 Fall Creators Update станет для смартфонов на базе Windows 10 Mobile последним крупным апдейтом.
С февраля Microsoft прекратила поддержку мобильных push-оповещений для смартфонов на базе операционных систем Windows Phone 7.5 и Windows Phone 8.0.
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