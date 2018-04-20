Ещё
Как записаться к врачу по интернету в Новосибирске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Как записаться к врачу по интернету в Новосибирске 

Все новости Новосибирской области 2 часа назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Интернет-сервис разработан министерством здравоохранения Новосибирской области совместно с департаментом информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области. Мобильное приложение «Запись на прием к врачу» бесплатное, доступно для скачивания на всех смартфонах и мобильных гаджетах с операционными системами iOS и Android.
Пользователям необходимо заполнить номер страхового полиса или СНИЛС, чтобы записаться на прием в поликлинику. «Когда пользователь внесет необходимую информацию, система предложит ему выбрать специалиста из числа врачей, а также дату и время, удобные для посещения. При подтверждении записи к врачу пациенту будет предложено внести автоматическое напоминание в календарь мобильного телефона о дате и времени визита. При необходимости, запись можно перенести или отменить через мобильное приложение в один клик», — сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Добавим, что интернет-сервис заработал в Новосибирске после критики врио губернатора Андрея Травникова, который приехал с незапланированной проверкой в поликлинику №16 в Новосибирске и столкнулся с очередями. «Руководитель региона поставил задачу проанализировать сбои в работе call-центра, сложности дозвона для пациентов, — сообщили в пресс-службе регионального правительства. — Андрей Травников потребовал оперативно решить этот вопрос».
Все новости Новосибирской области: последние новости
Глава Роскомнадзора: «У нас нет намерения «класть» весь интернет» Мессенджер Telegram закроют в ближайшие часы Ученик с ножом поджег школу в Башкирии: четверо в больнице
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин инициировал важное совещание289
«Весь салон залит кровью»104
Похожее на что-то нечто озадачило Сеть46
Турция вывела золотой запас из США213
Землю неожиданно накрыла магнитная буря13
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
03:21
Москвичей предупредили о рекордно низком давлении
Общество Новости Москвы
03:10
Реконструкция комплекса «Зарядье» завершена
Новости Москвы
05:41
Лавров обвинил США в шантаже из-за С-400
США Ближний Восток
00:11
Кот сбил беспилотник
Происшествия Общество
01:19
Медлительный ленивец вызвал затор на дороге
Происшествия Общество
04:21
Волна Telegram: банки трясет от сбоев
Экономика Статьи
00:28
Землю неожиданно накрыла магнитная буря
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение