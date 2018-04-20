Как записаться к врачу по интернету в Новосибирске 

Интернет-сервис разработан министерством здравоохранения Новосибирской области совместно с департаментом информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области. Мобильное приложение «Запись на прием к врачу» бесплатное, доступно для скачивания на всех смартфонах и мобильных гаджетах с операционными системами iOS и Android.
Пользователям необходимо заполнить номер страхового полиса или СНИЛС, чтобы записаться на прием в поликлинику. «Когда пользователь внесет необходимую информацию, система предложит ему выбрать специалиста из числа врачей, а также дату и время, удобные для посещения. При подтверждении записи к врачу пациенту будет предложено внести автоматическое напоминание в календарь мобильного телефона о дате и времени визита. При необходимости, запись можно перенести или отменить через мобильное приложение в один клик», — сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Добавим, что интернет-сервис заработал в Новосибирске после критики врио губернатора Андрея Травникова, который приехал с незапланированной проверкой в поликлинику №16 в Новосибирске и столкнулся с очередями. «Руководитель региона поставил задачу проанализировать сбои в работе call-центра, сложности дозвона для пациентов, — сообщили в пресс-службе регионального правительства. — Андрей Травников потребовал оперативно решить этот вопрос».