Роскомнадзор открыл еще один e-mail горячей линии по блокировке Telegram

МОСКВА , 20 апр — РИА Новости Роскомнадзор открыл дополнительный электронный адрес «горячей линии» для проверки информации о возможных блокировках сторонних интернет-ресурсов в связи с ограничением доступа к Telegram, говорится в сообщении ведомства.

"Открыт дополнительный электронный адрес «горячей линии» для направления в Роскомнадзор информации о возможных блокировках интернет-ресурсов в связи с принимаемыми по решению суда мерами по ограничению доступа к мессенджеру Telegram. Если по каким-либо причинам не удается направить письмо по основному адресу, следует использовать дополнительный. Вся информация, поступающая на «горячую линию», проверяется специалистами Роскомнадзора", — говорится в сообщении.

Роскомнадзор в понедельник начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением суда. Однако Telegram для обхода блокировки начал использовать IP-адреса Amazon и Google , и Роскомнадзор начал блокировать их, из-за чего появились проблемы в работе ряда сторонних ресурсов.

Во вторник Роскомнадзор создал «горячую линию» для проверки информации о блокировке тех или иных интернет-ресурсов в связи с ограничением доступа к Telegram и борьбы с ложной информацией.