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Роскомнадзор открыл еще один e-mail горячей линии по блокировке Telegram
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Роскомнадзор открыл еще один e-mail горячей линии по блокировке Telegram 

РИА Новости 22 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Роскомнадзор открыл дополнительный электронный адрес «горячей линии» для проверки информации о возможных блокировках сторонних интернет-ресурсов в связи с ограничением доступа к Telegram, говорится в сообщении ведомства.
"Открыт дополнительный электронный адрес «горячей линии» для направления в Роскомнадзор информации о возможных блокировках интернет-ресурсов в связи с принимаемыми по решению суда мерами по ограничению доступа к мессенджеру Telegram. Если по каким-либо причинам не удается направить письмо по основному адресу, следует использовать дополнительный. Вся информация, поступающая на «горячую линию», проверяется специалистами Роскомнадзора", — говорится в сообщении.
Роскомнадзор в понедельник начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением суда. Однако Telegram для обхода блокировки начал использовать IP-адреса Amazon и Google, и Роскомнадзор начал блокировать их, из-за чего появились проблемы в работе ряда сторонних ресурсов.
Во вторник Роскомнадзор создал «горячую линию» для проверки информации о блокировке тех или иных интернет-ресурсов в связи с ограничением доступа к Telegram и борьбы с ложной информацией.
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