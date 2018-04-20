Как сервис DamProdam обошёл блокировку Роскомнадзора

Вчера Роскомнадзор в очередной раз пополнил список заблокированных IP-адресов.

Среди них было две подсети американского облачного хостинга DigitalOcean. Доступ был ограничен к подсетям 167.99.0.0/16 и 206.189.0.0/16, каждая из которых содержит в себе по 65 тыс. IP-адресов.

На этом Роскомнадзор не остановился и начал блокировать другие подсети. Пострадали много сайтов, которые не имеют вообще никакого отношения к Telegram.

Увы, но ДамПродам это тоже коснулось.

Сайт почти 24 часа был недоступен для всех пользователей без включённого VPN.

Как удалось вернуть работоспособность сайта?

1. Благодаря удобной админ-панели DigitalOcean они создали копию файлов и директорий файловой системы на определённый момент времени — Snapshot.

2. После этого копия системы была оперативно развёрнута на резервном сервере, созданном специально для непредвиденных ситуаций.

3. За доменом был первоначально закреплён определенный IP-адрес, попавший в заблокированный диапазон Роскомнадзора.

Его потребовалось сменить на адрес, находящийся в другом диапазоне.

4. После этого оставалось просто ждать, пока провайдеры не обновят DNS-зоны.

Спустя пару часов сайт снова ожил.

Вывод: выбирайте правильный хостинг. DigitalOcean позволил решить проблемы всего в несколько кликов без участия системных администраторов.