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Как сервис DamProdam обошёл блокировку Роскомнадзора
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Как сервис DamProdam обошёл блокировку Роскомнадзора 

iPhones.ru 33 минуты назад
Фото: iPhones.ru
Вчера Роскомнадзор в очередной раз пополнил список заблокированных IP-адресов.
Среди них было две подсети американского облачного хостинга DigitalOcean. Доступ был ограничен к подсетям 167.99.0.0/16 и 206.189.0.0/16, каждая из которых содержит в себе по 65 тыс. IP-адресов.
На этом Роскомнадзор не остановился и начал блокировать другие подсети. Пострадали много сайтов, которые не имеют вообще никакого отношения к Telegram.
Увы, но ДамПродам это тоже коснулось.
Сайт почти 24 часа был недоступен для всех пользователей без включённого VPN.
Как удалось вернуть работоспособность сайта?
1. Благодаря удобной админ-панели DigitalOcean они создали копию файлов и директорий файловой системы на определённый момент времени — Snapshot.
2. После этого копия системы была оперативно развёрнута на резервном сервере, созданном специально для непредвиденных ситуаций.
3. За доменом был первоначально закреплён определенный IP-адрес, попавший в заблокированный диапазон Роскомнадзора.
Его потребовалось сменить на адрес, находящийся в другом диапазоне.
4. После этого оставалось просто ждать, пока провайдеры не обновят DNS-зоны.
Спустя пару часов сайт снова ожил.
Вывод: выбирайте правильный хостинг. DigitalOcean позволил решить проблемы всего в несколько кликов без участия системных администраторов.
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