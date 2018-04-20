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Посол ЕС прокомментировал блокировку Telegram
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Посол ЕС прокомментировал блокировку Telegram 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Евросоюз ожидает, что Россия будет соблюдать свои международные обязательства, включая свободу слова, заявил в пятницу РИА Новости посол ЕС в России Маркус Эдерер, комментируя блокировку в РФ мессенджера Telegram.
"Блокировка Telegram — это дополнительное печальное развитие событий с точки зрения защиты свободы слова, плюрализма и права на частную жизнь в России. Статья 8 европейской конвенции о правах человека, участником которой является и РФ, предписывает уважать право на частную жизнь граждан, на защиту их жилья и частной переписки", — сказал посол.
Он обратил внимание, что решение о блокировке сервиса было принято на следующий день после того, как Госдума в первом чтении одобрила законопроект о новых ограничениях для соцсетей.
"Предлагаемые новые законодательные нормы могут потенциально ограничить свободу слова и СМИ в РФ. ЕС ожидает от РФ, что она будет уважать свои международные обязательства, в том числе в рамках ЕСПЧ, и в этой связи еще раз взглянет на свое решение о блокировке Telegram и на принятые нормы в отношении соцсетей", — подчеркнул Эдерер.
Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в России в связи с отказом передать ФСБ ключи шифрования. Суд разрешил заблокировать Telegram немедленно, не дожидаясь решения апелляции. В понедельник, 16 апреля, Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением суда.
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