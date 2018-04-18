Новосибирец наладил производство значков в поддержку не поддающегося блокировке Telegram

Новосибирец Стас Яковлев занялся производством деревянных значков в поддержку Telegram — по решению Таганского районного суда Москвы Роскомнадзор начал блокировку мессенджера с 16 апреля, но приложение продолжает работать, несмотря на кратковременные перебои.

«Telegram #живи», «Дуров я с тобой» — такие фразы написаны на значках, которые создал сооснователь бренда «Из Сибири с любовью» Стас Яковлев. Сейчас доступны пять вариаций значков на заказ, скоро к ним добавится ещё пять.

«Telegram пользуюсь достаточно давно, удобный мессенджер. [Создатель Telegram Павел] Дуров всегда был в почёте: создал ВК, поддерживает наших программистов и всё в патриотическом духе. Сначала я просто был разъярён решением о блокировке. После уже в голову пришла идея создать значки. Чтобы как можно больше людей надели их и вышли на улицы. Первый значок был сделан буквально пару дней назад и доводился до ума. Перепробовали кучу покрытий и креплений и сегодня подготовили первую подборку», — рассказал корреспонденту НГС Стас Яковлев.

У самого Стаса Telegram работает с перебоями. Он признался, что был приятно удивлён, когда нашёл поддержку соотечественников: заказы значков идут со всей России , в том числе и из Новосибирска . Значки он продаёт по 350 рублей. Их создатель шутит в своём сообществе во «ВКонтакте», что «все вырученные деньги пойдут на покупку прокси и VPN для нуждающихся».

Значки сделаны из натурального дерева, обработаны натуральным маслом. В качестве крепления использована технология магнитной броши, которая не оставляет следов на одежде в отличие от булавочного типа.

Напомним, что мобильные операторы начали блокировать Telegram 16 апреля: мессенджер перестал обновлять ленту — пользователи больше не могли отправлять и получать сообщения в приложении. Утром 18 апреля мессенджер опять работал с перебоями, но сейчас проблем с сервисом нет.