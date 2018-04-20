В работе «Райффайзенбанка» произошел сбой

В пятницу, 20 апреля, в работе «Райффайзенбанка» произошел временный технический сбой, из-за которого клиенты не могли воспользоваться картам, online-банком и банкоматами.

Как предположили пользователи, проблемы в работе банка могли быть связаны с массовой блокировкой Роскомнадзором IP-адресов Amazon и Google . Однако, по словам представителей «Райффайзенбанка», данный сбой не имеет к РКН никакого отношения, а его причиной являются плановые технические работы.

«В ближайшее время все будет восстановлено в полном объеме. Приносим извинения за доставленные неудобства», — добавили представители кредитной организации.

Напомним, ранее Роскомнадзор начал блокировать множество IP-адресов, использующихся мессенджером Telegram для обхода запрета. Помимо более 600 тыс. IP-адресов Amazon, ведомство заблокировало1 048 574 IP-адреса Google в подсети 35.192.0.0/12. Данные меры вызвали сбои в работе нескольких web-сайтов и сервисов.