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В работе «Райффайзенбанка» произошел сбой
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В работе «Райффайзенбанка» произошел сбой 

SecurityLab.ru 1 час назад
В пятницу, 20 апреля, в работе «Райффайзенбанка» произошел временный технический сбой, из-за которого клиенты не могли воспользоваться картам, online-банком и банкоматами.
Как предположили пользователи, проблемы в работе банка могли быть связаны с массовой блокировкой Роскомнадзором IP-адресов Amazon и Google. Однако, по словам представителей «Райффайзенбанка», данный сбой не имеет к РКН никакого отношения, а его причиной являются плановые технические работы.
«В ближайшее время все будет восстановлено в полном объеме. Приносим извинения за доставленные неудобства», — добавили представители кредитной организации.
Напомним, ранее Роскомнадзор начал блокировать множество IP-адресов, использующихся мессенджером Telegram для обхода запрета. Помимо более 600 тыс. IP-адресов Amazon, ведомство заблокировало1 048 574 IP-адреса Google в подсети 35.192.0.0/12. Данные меры вызвали сбои в работе нескольких web-сайтов и сервисов.
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