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Роскомнадзор до конца года проверит Facebook
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Роскомнадзор до конца года проверит Facebook 

РИАМО 18 апреля 2018
Фото: РИАМО
Специалисты Роскомнадзора планируют до конца текущего года проверить Facebook, а потом принять решение о блокировке соцсети, сообщил глава надзорного ведомства Александр Жаров.
По его словам, он встречается с представителями Facebook где-то раз в полгода.
«До конца 2018 года мы проведем проверку компании, и есть несколько пунктов, которые должны быть выполнены: локализация баз данных российских граждан на территории России, удаление всей запрещенной информации — а они уже значительно опаздывают по срокам — и соблюдение иных законов», — сказал Жаров в интервью газете «Известия», опубликованном в среду.
Жаров отметил, что если какие-либо из этих требований не будут выполнены, или российское государство не будет проинформировано о намерении провести такие действия, то, очевидно, встанет вопрос о блокировке Facebook.
Ранее Таганский суд Москвы направил в Роскомнадзор решение по иску о блокировке мессенджера Telegram. Роскомнадзор внес сайт и веб-версию Telegram в реестр информации, запрещенной на территории России, и 16 апреля направил операторам связи сведения о данных интернет-ресурсах с целью ограничения доступа к ним.
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