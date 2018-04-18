Роскомнадзор до конца года проверит Facebook

Специалисты Роскомнадзора планируют до конца текущего года проверить Facebook, а потом принять решение о блокировке соцсети, сообщил глава надзорного ведомства Александр Жаров

По его словам, он встречается с представителями Facebook где-то раз в полгода.

«До конца 2018 года мы проведем проверку компании, и есть несколько пунктов, которые должны быть выполнены: локализация баз данных российских граждан на территории России , удаление всей запрещенной информации — а они уже значительно опаздывают по срокам — и соблюдение иных законов», — сказал Жаров в интервью газете «Известия» , опубликованном в среду.

Жаров отметил, что если какие-либо из этих требований не будут выполнены, или российское государство не будет проинформировано о намерении провести такие действия, то, очевидно, встанет вопрос о блокировке Facebook.