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LIKE APP — новый «инкубатор» для молодых и перспективных звёзд социальных сетей
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LIKE APP — новый «инкубатор» для молодых и перспективных звёзд социальных сетей 

ТАСС 1 час назад
ГУАНЧЖОУ (GUANGZHOU), Китай, 20 апреля 2018 г. /PRNewswire/ — Приложение LIKE APP — это новая платформа пользовательских видеороликов, стремительно набирающая популярность в России на протяжении последних месяцев. Сотни тысяч тинейджеров уже присоединились к LIKE, чтобы продемонстрировать свою индивидуальность в этой «волшебной стране», как называют приложение многие «лайкеры» (поклонники LIKE). Успех программы не ограничивается представителями поколения Зет. Многие звёзды Instagram и YouTube также активно используют LIKE. Более того, приложение уже показало себя как идеальный «инкубатор» для талантливых людей.
Недавно Мишель Кеннелли, популярный видеоблогер, недавно представившая новую композицию ПоколениеНиков, испытала возможности LIKE, инициировав челлендж #ПоколениеНиков. Результаты этого начинания превзошли все её ожидания: всего за два дня к нему присоединились больше 11 000 человек, а её композиция получила больше 30 000 видеоклипов. Тысячи перепубликаций этих клипов на других социальных платформах сделали песню ещё популярнее среди российских пользователей Интернета. По словам самой Мишель, она открыла для себя новый способ использовать музыку для взаимодействия с поклонниками.
Популярность LIKE APP обусловлена потрясающими спецэффектами, позволившими приложению занять верхние ступеньки рейтингов в App и Google Play в России, соседних Казахстане, Кыргызстане и других странах. Авторы статьи под названием «Что на самом деле делают дети в Сети», опубликованной на портале Rustelegraph.ru, назвали LIKE одним из «самых распространённых приложений», в котором дети поют и танцуют, развлекаясь сами и развлекая других.
По мере того, как всё больше и больше пользователей присоединяются к LIKE APP и демонстрируют свои таланты миру, приложение наглядно доказывает свой статус нового «инкубатора» для восходящих звёзд социальных сетей. Все одарённые люди отныне могут попытать шансы стать следующим кумиром Интернет-молодёжи.
LIKE APP приглашает всех желающих поделиться своими талантами с более чем 40 миллионами пользователей по всему миру на веб-сайте www.like.video.
О приложении LIKE APP  LIKE — видеоредактор с потрясающими спецэффектами от компании BIGO TECHNOLOGY PTE. LTD., самого быстро развивающегося Интернет-предприятия Сингапура. Мы специализируемся на создании видеоредакторов, приложений для широковещательной видеотрансляции и сопутствующих продуктов VoIP для пользователей по всему земному шару. Для получения дополнительной информации посетите: https://www.like.video/
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/679248/LIKE_Challenge.jpg  КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Ао Юйцзе (Ao Yujie), +86-18685840530, aoyujie@bigo.sg
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