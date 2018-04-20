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В Google назвали первостепенной проблемой появление «Роскомпозора» на картах ресурса
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В Google назвали первостепенной проблемой появление «Роскомпозора» на картах ресурса 

Говорит Москва 34 минуты назад
Фото: Говорит Москва
Неизвестные во многих случаях откорректировали категорию ведомств по всей России, указав в описании, что речь идёт о «гей-баре» или психоневрологическом диспансере, а также изменили часы работы на ночное время (с 22:00), либо отмечали, что учреждения закрыты навсегда. В пресс-службе Google радиостанции «Говорит Москва» сообщили, что знают о массовых правках пользователей.
«Мы в курсе проблемы и решаем её в первостепенном порядке».
Негативную реакцию в интернете вызвали действия Роскомнадзора, начавшего 16 апреля блокировать Telegram. В борьбе с мессенджером ведомство отправило в активную выгрузку для провайдеров миллионы IP-адресов крупнейших хостинг-провайдеров вроде Google и Amazon, что привело к неполадкам и ограничениям доступа многих сайтов и сервисов, которые не связаны с Telegram и не признаны нарушившими закон.
Говорит Москва: последние новости
Роскомнадзор опроверг сообщения о сбое в работе сервисов из-за блокировки Amazon В работе сайте Роскомнадзора возникли перебои из-за возможной DDoS-атаки Роскомнадзор открыл горячую линию после блокировки Telegram в России
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