В Google назвали первостепенной проблемой появление «Роскомпозора» на картах ресурса

Неизвестные во многих случаях откорректировали категорию ведомств по всей России , указав в описании, что речь идёт о «гей-баре» или психоневрологическом диспансере, а также изменили часы работы на ночное время (с 22:00), либо отмечали, что учреждения закрыты навсегда. В пресс-службе Google радиостанции «Говорит Москва» сообщили, что знают о массовых правках пользователей.

«Мы в курсе проблемы и решаем её в первостепенном порядке».