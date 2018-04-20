В Google назвали первостепенной проблемой появление «Роскомпозора» на картах ресурса 

Неизвестные во многих случаях откорректировали категорию ведомств по всей России, указав в описании, что речь идёт о «гей-баре» или психоневрологическом диспансере, а также изменили часы работы на ночное время (с 22:00), либо отмечали, что учреждения закрыты навсегда. В пресс-службе Google радиостанции «Говорит Москва» сообщили, что знают о массовых правках пользователей.
«Мы в курсе проблемы и решаем её в первостепенном порядке».
Негативную реакцию в интернете вызвали действия Роскомнадзора, начавшего 16 апреля блокировать Telegram. В борьбе с мессенджером ведомство отправило в активную выгрузку для провайдеров миллионы IP-адресов крупнейших хостинг-провайдеров вроде Google и Amazon, что привело к неполадкам и ограничениям доступа многих сайтов и сервисов, которые не связаны с Telegram и не признаны нарушившими закон.