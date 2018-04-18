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Роскомнадзор проверит Facebook до конца 2018 года
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Роскомнадзор проверит Facebook до конца 2018 года 

Парламентская газета 18 апреля 2018
Фото: Парламентская газета
Роскомнадзор проверит Facebook на хранение персональных данных российских пользователей на территории РФ до конца 2018 года. Об этом заявил глава ведомства Александр Жаров, передаёт РИА «Новости».
«До конца 2018 года мы проведем проверку компании, и есть несколько пунктов, которые должны быть выполнены: локализация баз данных российских граждан на территории России, удаление всей запрещенной информации — а они уже значительно опаздывают по срокам — и соблюдение иных законов», — сказал чиновник.
По его словам, если Facebook не выполнит требования российского законодательства, Роскомнадзор поднимет вопрос о блокировании доступа к одной из самых популярных соцсетей на территории РФ.
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