Facebook призналась в отслеживании пользователей без аккаунта соцсети

Представители Facebook на этой неделе подтвердили, что социальная сеть действительно отслеживает пользователей, получающих доступ к веб-сайтам и приложениям, использующим ее сервисы. Для этого необязательно наличие учетной записи Facebook у этих пользователей.

После выступления генерального директора Facebook Марка Цукерберга перед Конгрессом США , в ходе которого обсуждался вопрос крупнейшей утечки данных пользователей, компания в понедельник поделилась дополнительной информацией о практике сбора данных пользователей, не имеющих учетных записей Facebook.

Таким образом, любой пользователь, обратившийся к веб-сайтам и приложениям, использующим сервисы этой соцсети, непременно отслеживается Facebook. Об этом сообщил представитель руководящего состава компании Дэвид Бейзер.

Эти «сервисы» включают специальные социальные плагины, с помощью которых можно поделиться материалом на Facebook, либо войти на сайт, используя аккаунт социальной сети. Также среди этих сервисов присутствует Facebook Analytics и инструменты для управления рекламой.

«Каждый раз, когда пользователь посещает сайт, на котором используются наши сервисы, мы узнаем об этом, даже при отсутствии у этого пользователя учетной записи Facebook», — отмечает Бейзер.

По словам Бейзера, аналогичным образом работают другие крупнейшие социальные платформы: Twitter, Pinterest, LinkedIn, Google и Amazon.

Предполагается, что данные, отправленные в Facebook, должны усовершенствовать контент и рекламу. В социальную сеть отправляется IP-адрес пользователя, информация о браузере и операционной системе, а также файлы cookie.

Кроме того, социальная платформа знает, к какому веб-сайту или приложению пользователь обратился.

Напомним, что ранее Facebook и Google реализовали новые функции для борьбы с утечками. Чуть позже соцсеть запустила программу вознаграждений за обнаружение утечек.