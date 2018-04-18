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Facebook призналась в отслеживании пользователей без аккаунта соцсети
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Facebook призналась в отслеживании пользователей без аккаунта соцсети 

Anti-Malware.ru 18 апреля 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Представители Facebook на этой неделе подтвердили, что социальная сеть действительно отслеживает пользователей, получающих доступ к веб-сайтам и приложениям, использующим ее сервисы. Для этого необязательно наличие учетной записи Facebook у этих пользователей.
После выступления генерального директора Facebook Марка Цукерберга перед Конгрессом США, в ходе которого обсуждался вопрос крупнейшей утечки данных пользователей, компания в понедельник поделилась дополнительной информацией о практике сбора данных пользователей, не имеющих учетных записей Facebook.
Таким образом, любой пользователь, обратившийся к веб-сайтам и приложениям, использующим сервисы этой соцсети, непременно отслеживается Facebook. Об этом сообщил представитель руководящего состава компании Дэвид Бейзер.
Эти «сервисы» включают специальные социальные плагины, с помощью которых можно поделиться материалом на Facebook, либо войти на сайт, используя аккаунт социальной сети. Также среди этих сервисов присутствует Facebook Analytics и инструменты для управления рекламой.
«Каждый раз, когда пользователь посещает сайт, на котором используются наши сервисы, мы узнаем об этом, даже при отсутствии у этого пользователя учетной записи Facebook», — отмечает Бейзер.
По словам Бейзера, аналогичным образом работают другие крупнейшие социальные платформы: Twitter, Pinterest, LinkedIn, Google и Amazon.
Предполагается, что данные, отправленные в Facebook, должны усовершенствовать контент и рекламу. В социальную сеть отправляется IP-адрес пользователя, информация о браузере и операционной системе, а также файлы cookie.
Кроме того, социальная платформа знает, к какому веб-сайту или приложению пользователь обратился.
Напомним, что ранее Facebook и Google реализовали новые функции для борьбы с утечками. Чуть позже соцсеть запустила программу вознаграждений за обнаружение утечек.
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