Ещё
Юристы Telegram пожалуются на Роскомнадзор Генпрокуратуре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Юристы Telegram пожалуются на Роскомнадзор Генпрокуратуре 

РИА «ФедералПресс» 18 апреля 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Юристы популярного мессенджера Telegram намерены обратиться в Генеральную прокуратуру из-за действий Роскомнадзора по блокировке мессенджера. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети адвокат Павел Чиков.
По его словам, все обращения и факты планируется собрать к началу мая текущего года.
Отметим, что генпрокурор Юрий Чайка заявил, что у ведомства возникли вопросы к работе Роскомнадзора в 2017 году, который, по его словам, несвоевременно блокировал ресурсы, содержащие экстремистскую информацию. Напомним, что 16 апреля Роскомнадзор начал блокировку мессенджера Telegram.
Чиков написал: «К началу мая мы соберем все обращения и факты и покатим телегу в Генпрокуратуру о проверке соблюдения законности действий Роскомнадзора… Так, ради фана и движа».
Он объяснил, что к ним уже обратились 73 человека, чьи сайты были недоступны из-за попыток Роскомнадзора заблокировать Telegram.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Роскомнадзор утратил контроль за порносайтами при блокировке Telegram Сайт хабаровского ТЮЗа стал случайной жертвой Роскомнадзора «Не связано с блокировкой Telegram». В сервисах Райффайзенбанка произошел сбой
 Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Турция вывела золотой запас из США193
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300340
Путин инициировал важное совещание93
Похожее на что-то нечто озадачило Сеть25
Первый легальный бордель открывается в России358
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
00:51
Отравление помогло Михалкову избежать позора
Шоу-бизнес
03:29
Кремль отреагировал на визовую блокаду США
Политика
04:54
Путин инициировал важное совещание
Политика Армия
03:48
Как «Мавроди в юбке» ограбила Пугачеву
Шоу-бизнес
27:01
В Госдуме предложили наказывать за исполнение антироссийских санкций
США Политика
00:54
Замминистра экономики КНДР посетит Россию
Азия В мире
03:37
Медведев уволил торгпреда РФ в США
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение