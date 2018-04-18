Юристы Telegram пожалуются на Роскомнадзор Генпрокуратуре

Юристы популярного мессенджера Telegram намерены обратиться в Генеральную прокуратуру из-за действий Роскомнадзора по блокировке мессенджера. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети адвокат Павел Чиков.

По его словам, все обращения и факты планируется собрать к началу мая текущего года.

Отметим, что генпрокурор Юрий Чайка заявил, что у ведомства возникли вопросы к работе Роскомнадзора в 2017 году, который, по его словам, несвоевременно блокировал ресурсы, содержащие экстремистскую информацию. Напомним, что 16 апреля Роскомнадзор начал блокировку мессенджера Telegram.

Чиков написал: «К началу мая мы соберем все обращения и факты и покатим телегу в Генпрокуратуру о проверке соблюдения законности действий Роскомнадзора… Так, ради фана и движа».

Он объяснил, что к ним уже обратились 73 человека, чьи сайты были недоступны из-за попыток Роскомнадзора заблокировать Telegram.