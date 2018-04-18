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Роскомнадзор заявил о проверке Facebook до конца 2018 года
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Роскомнадзор заявил о проверке Facebook до конца 2018 года 

Прайм 18 апреля 2018
Фото: Прайм
Глава Роскомнадзора Александр Жаров в интервью газете «Известия» заявил, что его ведомство до конца текущего 2018 года будет проводить проверку компании Facebook и одноименной социальной сети. В случае, если результаты проверки покажут, что соцсеть не локализует данные российских пользователей на территории России, то встанет вопрос о блокировке.
Глава Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций еще в ноябре прошлого года говорил о том, что планируется совместно с Facebook обсудить вопросы локализации данных россиян на территории РФ, а также вопрос оперативного удаления запрещенного контента на ресурсе.
Ранее Жаров говорил о том, что социальная сеть Facebook может быть заблокирована в случае, если не исполнит требования закона о хранении персональных данных россиян, несмотря на большое количество пользователей.
"До конца 2018 года мы проведем проверку компании, и есть несколько пунктов, которые должны быть выполнены: локализация баз данных российских граждан на территории России, удаление всей запрещенной информации — а они уже значительно опаздывают по срокам — и соблюдение иных законов. Если ничего из этого или что-либо из этого не будет выполнено, или российское государство не будет проинформировано о намерении провести такие действия, то, очевидно, встанет вопрос о блокировке", — пояснил он изданию.
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