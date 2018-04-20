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Пользователи переименовали РКН в Роскомпозор на картах Google
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Пользователи переименовали РКН в Роскомпозор на картах Google 

iPhones.ru 2 часа назад
Фото: iPhones.ru
Пользователи переименовали РКН в Роскомпозор на картах GoogleРешив отомстить главному регулятору интернета в России Роскомнадзору за блокировку Telegram, интернет-пользователи провели успешную атаку на сервис Google Maps. Здание ведомства, расположенное на Китайгородском проезде в Москве, переименовали в Роскомпозор, а в качестве времени работы указали «Закрыто навсегда».
Ночью категория учреждения была изменена на «гей-бар» и «психоневрологический диспансер», но уже к утру 20 апреля категория изменилась на «Государственное учреждение».
Рейтинг объекта всего за несколько дней снизился с 5 до 1,2 балла. Дополнили пользователи и фотоальбом учреждения в картах Google, разместив популярные в сети мемы, на которых фигурирует символика Telegram. В настоящее время по адресу Китайгородский пр-т 7, стр. 2 нет никаких меток. РКН продолжает блокировку мессенджера и пополняет список запрещенных на территории РФ IP-адресов. Telegram продолжает работать без прокси и VPN у большинства российских пользователей.
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