Пользователи переименовали РКН в Роскомпозор на картах Google

Пользователи переименовали РКН в Роскомпозор на картах GoogleРешив отомстить главному регулятору интернета в России Роскомнадзору за блокировку Telegram, интернет-пользователи провели успешную атаку на сервис Google Maps. Здание ведомства, расположенное на Китайгородском проезде в Москве , переименовали в Роскомпозор, а в качестве времени работы указали «Закрыто навсегда».

Ночью категория учреждения была изменена на «гей-бар» и «психоневрологический диспансер», но уже к утру 20 апреля категория изменилась на «Государственное учреждение».

Рейтинг объекта всего за несколько дней снизился с 5 до 1,2 балла. Дополнили пользователи и фотоальбом учреждения в картах Google, разместив популярные в сети мемы, на которых фигурирует символика Telegram. В настоящее время по адресу Китайгородский пр-т 7, стр. 2 нет никаких меток. РКН продолжает блокировку мессенджера и пополняет список запрещенных на территории РФ IP-адресов. Telegram продолжает работать без прокси и VPN у большинства российских пользователей.